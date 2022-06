Estilos diferentes para tu mesa de escritorio

Allá donde el espacio no abunda hay que ser ingenioso. Y si además, tu uso de la mesa de escritorio no es continuo y solo de vez en cuando te sientas en ella para mirar tu portátil, entonces no merece la pena que tengas un mueble específico para ello. Puedes optar por este moderno aparador para almacenar objetos en su interior, pero que si lo deseas su parte superior se desplaza en ángulo y se convierte en esta mesa de trabajo.