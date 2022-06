5 Casas que parecen normales, ¡pero no lo son!

Se abren las puertas y en una primera impresión no podemos pensar en otro adjetivo que no sea la palabra sorprendente. La apariencia exterior que parecía pertenecer a otra época más antigua, nos descubre unos interiores donde los espacios fluidos son los grandes protagonistas y los límites, los ausentes. Un concepto moderno que no hace sino resaltar las cualidades espaciales de esta casa. La falta de tabiques se aprovecha para dividir visualmente la habitación a través de los elementos. Así, el día es sinónimo de comidas, charlas y copas de vino al rededor de la mesa central, mientras que la noche, tiene una absoluta protagonista: la chimenea que cuelga de la pared.