8 consejos para poner tu casa a la venta

Como en todos los hogares, hay cosas que se rompen que jamás se reparan: una persiana, que no sube del todo, o esa puerta, que chirría con tan solo un suave movimiento. Sí, aunque estemos habituados a estos pequeños contratiemos, ¡nuestro comprador no! Es hora de engrasar las bisagras de nuestras puertas, reparar los roces de las paredes y arreglar esa persiana que no sube.