Cómo limpiar superficies de cristal de forma ¡rápida y eficaz!

Limpiar los cristales y espejos de la casa siempre ha sido una tarea un tanto molesta, ya que muchas veces te pasas un largo rato tratando de dejar esas superficies completamente aseadas, pero después te das cuenta de que el trabajo no ha sido tan efectivo. Mesas, muebles de entrada, puertas de vitrinas, por no hablar de la cristalería de copas, vasos y platos. Sin olvidar el cuarto de baño, donde la mampara o el lavabo de cristal acumulan tanta cal que de un día para otro parece que han pasado eses sin pasar un paño o una bayeta. Además, si no te tomas el tiempo necesario para limpiar el vidrio es posible que se vean rayones y manchas. El objetivo de este artículo de homify es que puedas seguir algunos consejos caseros para limpiar todo tipo de superficies de cristal y dejarlas relucientes.