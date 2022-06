Una casa arrebatadora sobre el Duero

No podíamos cerrar este libro de ideas sin ofrecerte esta imagen de la zona del spa. Un rincón que es el sueño de muchos de nosotros… Una enorme bañera de hidromasaje acapara todas nuestras miradas debido no sólo a sus dimensiones (¡tiene capacidad para 4 personas!), también a su belleza cubierta en madera. Pero no debemos obviar la elegancia de los materiales como la piedra vista o la madera de paredes y suelos, así como lo idílico de poder darnos un baño mirando a través de este ventanal con vistas a la naturaleza que nos rodea. ¡No podemos pedir más!