La villa que lo tiene todo

Aunque se encuentra en México, esta villa de lujo bien podría ubicarse en las colinas de Hollywood. Podría también ser el escenario de una película, como The Canyions de Paul Schrader. Pero no, la encontramos en México y ha sido diseñada por el arquitecto Jorge Arambula, de Excelencia en Diseño, conocido por sus casas bioclimáticas y su preocupación por el ahorro energético. Una vivienda que no solo destaca por sus espacios a doble altura y su luminosidad, sino también por la mezcla de materiales y su atrevimiento a la hora de jugar con los colores.