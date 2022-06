Una casa normal con un interior arrebatador

No hace falta que adivines cuál de estas tres preciosas viviendas es de la que vamos a hablar, ya te lo decimos nosotros: ¡es la rosa de la esquina! Seguro que si has viajado a Oporto habrás pasado por su puerta, que la habrás observado desde el otro lado del río… y es que desde luego no pasa desapercibida. Junto con las otras casas de distintos colores que tiene a los lados forma una preciosa imagen que no podía perderse por el paso del tiempo y todo lo que eso conlleva.