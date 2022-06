Saca partido a tu pequeña cocina – 7 trucos geniales

Si tenemos poco espacio en metros cuadrados, en horizontal (por decirlo de una manera sencilla), ¿por qué no aprovechamos todo lo que se nos ofrece en vertical? Las casas antiguas suelen tener techos altos, por lo que se convierten en la oportunidad perfecta de sacar todo el jugo que esto nos permite. Como en este ejemplo que te ponemos de una cocina abierta en la que se ha aprovechado a colocar espacio de almacenamiento hasta el techo. Quizás no te parezca lo más cómodo del mundo pero te permitirá guardar todos esos elementos que no usas a diario (copas de vino, una vajilla de más calidad que la que usas a diario, pequeños electrodomésticos… ). Se trata de sacar partido a una cocina pequeña y esta es una de las mejores maneras de hacerlo.