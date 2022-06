Refresca tu casa de forma natural – 6 ideas geniales

No solo la lavadora, sino también el lavavajillas o la secadora, es más que recomendable que las pongáis en uso por la noche durante los meses más calurosos del verano. La razón es muy simple, son aparatos eléctricos que emiten calor, está claro que no es mucho y que nosotros solo lo notamos de forma directa al acercarnos a esas máquinas. Sin embargo, es una emisión de calor que se suma a las altas temperaturas ambientales. Es decir, lo notamos indirectamente, tanto si tenemos aire acondicionado en casa como si no. Ya que esa suma de calor tampoco colabora en la refrigeración de nuestro climatizador. De hecho, el propio aparato de aire acondicionado es un ejemplo de cómo su funcionamiento eléctrico provoca calor. Y en este caso, ese efecto se multiplica, por eso este tipo de aparatos siempre se colocan en el exterior de las viviendas.