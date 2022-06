Soluciones para 6 problemas caseros muy comunes

Seguimos con problemas de fontanería. Y este es muy, muy habitual. Atascar un desagüe. En la pila de fregar, por los restos que dejamos que se los lleve la corriente. O también en el baño, concretamente en la ducha porque siempre decimos, en la próxima ducha limpiamos los pelos del desagüe. Y al final: atasco. No es un problema grave. Ni mucho menos. Podéis comprar productos desatascadores en la droguería. Casi todos ellos llevan sosa caústica, y suelen activarse con agua caliente. Una recomendación no abuséis de estos productos. En realidad, su acción consiste en descomponer los residuos, pero también su efecto destructor va a atacando a los materiales de la tubería. Por eso, es mejor no usarlos en exceso. Es mejor limpiar a menudo, e incluso echar un lata de Coca Cola por el desagüe de vez en cuando. Sí. Coca Cola como limpia tuberías.