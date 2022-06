Estilos para el dormitorio

Elegir estilo para el dormitorio es una cuestión de lo más personal. ¿Qué forma queremos darle al rincón más íntimo y privado de nuestra casa? En cualquier caso, tenemos que conseguir crear un ambiente en el que sentirnos cómodos, acogidos y dispuestos a saborear la intimidad después de una larga jornada de trabajo. Se recomienda que a la hora de diseñar un dormitorio, intentemos no incluir otro uso salvo el de dormir, ya que emplearlo como sala de estudio o despacho puede crear una atmósfera de frustración que no nos permita descansar como es debido. Además de esta cuestión, a la hora de pensar en el diseño de nuestra habitación tenemos que dejarnos llevar por nuestros gustos y no seguir modas pasajeras que acaben aburriéndonos más temprano que tarde. Sabemos que tomar esta decisión, en la que invertiremos dinero y tiempo, no es fácil, por eso hemos elaborado este libro de ideas: para arrojar algo de luz a buscar estilo para el dormitorio. ¡Comenzamos!