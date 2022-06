Aprovechar los techos inclinados- 8 ideas de almacenaje

Desde homify te proponemos que le des una segunda vida a tu buhardilla y traslades a esta habitación, tu vestidor completo, por ejemplo. En este caso, los muebles para almacenar son una pieza fundamental que has de ordenar con mucho cuidado para no saturar el espacio disponible. Por eso te aconsejamos apostar por muebles bajos, como los de la imagen, y reservar el mayor peso visual a la zona de las perchas que has de colocar en la parte superior. Si necesitas más espacio para almacenar, puedes añadir un par de estantes que bordeen la estructura del techo abuhardillado, consiguiendo una composición bastante estética.