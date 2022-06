5 ejemplos de iluminación de monumentos

Hemos dicho que la ciudad de Berlín no es una ciudad especialmente luminosa por la noche. Sin embargo, eso no quiere decir que la capital germana no sepa como iluminar sus edificios más emblemáticos. El Mueso Bode luce así de misterioso y sugerente cuando llega la noche. En contrapunto a la explosiva iluminación de la Ópera de Viena, este museo está iluminado de manera sutil y cálida. La pretensión, más que mostrar, es sugerir, e intrigar al paseante. Por otro lado, al ser un edificio al borde del río, los juegos de luces se reflejan en el río, creando una bella estampa digna de postal.