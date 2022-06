Jarrones originales para decorar nuestro hogar

Cualquier esquina desnuda de un mueble o habitación puede ser vestida con una pieza clave para la decoración: el jarrón. Con flores o sin flores, estos objetos son de por sí un estupendo elemento decorativo que no puede faltar en cualquier casa que se precie. No importa si eres de los que le gusta comprar flores a menudo o no: si no tienes un jarrón, llegará el día en que lo echarás de menos.

Pero a la hora de elegir jarrones, las variedades son muchas. Nosotros hemos elegido algunos jarrones originales que no pasarán desapercibidos tengan o no tengan flores dentro.