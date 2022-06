¿Cómo limpiar la cocina después de los excesos navideños?

Podrás limpiar y ordenar toda tu cocina, pero si no lavas el fregadero de la forma correcta, la sensación de limpieza general se habrá ido al traste. Los restos de alimentos y de jabón pueden crear una capa se suciedad en los fregaderos, propiciando la formación de gérmenes y bacterias en la cocina, por lo que es importante limpiarlos de la forma correcta. Los detergentes lavavajillas no alcanzan a remover del todo la suciedad y los limpiadores en crema limpian pero no desinfectan. Sin embargo, en nuestras cocinas hay algunos ingredientes que cumplen a la perfección con la limpieza y desinfección de los fregaderos. Como por ejemplo, el bicarbonato de sodio: en un recipiente hondo, mezcla unas cucharadas de bicarbonato de sodio con la cantidad suficiente de agua como para hacer una pasta; cubre todo el fregadero con la mezcla recién hecha y talla con una esponja no abrasiva. Para finalizar, enjuaga el fregadero con agua hasta que no queden rastros de la mezcla.

Por otro lado, el vinagre es un potente antibacterial natural que puedes utilizar tanto para desinfectar las tablas de picar alimentos como para desinfectar fregaderos. Toma una esponja y échale suficiente vinagre blanco como para empaparla, talla el fregadero con la esponja y luego enjuaga. Si tu fregadero tienes manchas, humedece una toalla de papel con vinagre blanco y apóyala sobre la mancha durante algunos minutos.

Para mantener el fregadero limpio y desinfectado Cada vez que termines de lavar los trastos, deja corre el agua del grifo para que los restos de jabón se vayan. Luego pasa por todo el fregadero una toalla de papel humedecida con vinagre blanco y para finalizar, pasa un paño que no suelte pelusas para darle brillo alacero inoxidable.