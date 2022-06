Consigue una casa mucho más limpia ¡en un PISPÁS!

¡Sorpresa! Invitados que no esperábamos llaman por teléfono para decir que en una hora estarán en nuestra casa para hacernos una visita. O lo que es peor… ¡llaman directamente a la puerta! No los esperabas y tu casa no luce precisamente como a ti te gustaría. Tranquilo, es normal. No se puede tener la casa impecable en todo momento. Pero sí podemos hacer una limpieza rapidísima con una serie de trucos que ayudarán a que a simple vista desde luego lo parezca.

No pienses que tendrás que ponerte a fregar, a barrer, a limpiar a fondo… básicamente porque estamos hablando de hacer las cosas rápido y no daría tiempo a todo eso. Basta con que bajo la mirada de tus invitados, esté perfectamente limpia. Ya tendrás tiempo de hacerlo más a fondo cuando se hayan ido estas visitas sorpresa que a veces tanto nos inquietan. No esperes de este libro de ideas grandes consejos de limpieza, sí pequeños gestos para que su casa parezca mucho más limpia de lo que realmente está en un abrir y cerrar de ojos. ¡Atento!