Top 5 de la semana: ideas frescas, reformas y, ¡áticos!

Esta semana hemos descubierto que todos y cada uno de nosotros ha estado intentado sobrevivir a esta sofocante ola de calor. De ahí, que dos de nuestros libros de ideas más leídos estén directamente relacionados con este tema. Y es que, no hay nada mejor que informarse sobre qué podemos hacer para darle un descanso al aire acondicionado e intentar enfriar nuestra casa de manera natural. Los proyectos frescos también nos ayudan, al menos a enfriar nuestras ideas, por eso, seguimos incluyendo en este resumen de lo más visto de la semana artículos que nos muestran cómo mejorar la historia de una casa para volver a hacerla habitable y funcional. Si te lo has perdido, no te preocupes: ¡ponte al día con nuestro Top 5 de la semana!