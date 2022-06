6 formas espectaculares de crear un jardín de piedra

Con una rocalla mediterránea uno tiene la sensación de estar de vacaciones, además de que puede ser una buena opción para un exterior al que no queramos darle mucho mantenimiento. ¿Qué tipo de planta es típica del jardín mediterráneo? Por ejemplo, los cardos, los pinos enanos, las rosas, la lavanda, la salvia, la melisa y el tomillo en flor púrpura, que consigue un contraste muy agradable con las piedras brillantes. Una forma de complementar el jardín de piedra mediterráneo es utilizando accesorios como muebles de hierro forjado, lámparas de jardín, columnas y macetas de terracota. Si no tienes jardín pero sí una terraza, y te gustaría decorarla siguiendo el estilo mediterráneo, no dudes en visitar nuestro libro de ideas 7 ideas para hacer más bonita tu terraza.