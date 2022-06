7 Consejos para mantener la casa BIEN organizada

Decíamos que para ordenar la casa, había que empezar por localizar ese espacio con enorme potencial, y no exagerábamos. Encima de las puertas, por ejemplo. Un lugar al que apenas incluimos en nuestro particular planning de decoración, sin darnos cuenta de que estamos desperdiciando un hueco importante de almacenamiento. Recorre tu casa en busca de aquellas puertas que no se extiendan de suelo a techo, y piensa en la forma más práctica de utilizar ese espacio vacío. Nosotros hemos seleccionado este armario de dormitorio como un buen ejemplo de lo que hablamos. Al ocupar la pared entera, es una solución práctica para organizar nuestra ropa, pero también un nuevo lugar para esos objetos que ya no sabíamos dónde guardar.