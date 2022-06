Dormitorios con baño incorporado – 8 diseños modernos

Una condición obvia, pero no por ello menos importante de mencionar, es el tamaño de nuestra habitación. Si empezamos desde cero nos será más fácil planificar la construcción de un cuarto de baño en su interior, organizando y distribuyendo los metros cuadrados a nuestro gusto. Si este no es tu caso, lo primero será localizar ese rincón poco aprovechado pero con mucho potencial de convertirse en el nuevo lavabo. Una última alternativa pasa por entrar en obras. Un proceso que no agrada a nadie, pero que se lleva mejor si cada vez que miremos tal escenario de caos, proyectamos la visión de nuestro futuro dormitorio.