6 elementos tradicionales para cocinas de hoy

De sobra es sabido que las cocinas que hoy son tendencia son aquellas con un diseño minimalista y moderno, con espectaculares islas, muebles lacados y potente iluminación. Sin embargo, que apostemos por una cocina moderna no quiere decir que no haya detalles típicos de las cocinas más tradicionales que no podemos incorporar. Estos elementos clásicos pueden ayudarte a conseguir un ambiente más acogedor en la cocina sin robar ni un ápice de modernidad. ¡Vamos a descubrirlos!