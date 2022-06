Un ático con piscina en pleno centro de Madrid

Vivir en la ciudad nos ofrece cosas que un ambiente rural no puede. Pero lo mismo ocurre a la inversa. Por eso, abandonar uno de ellos y apostar de pleno por el otro no es cuestión para indecisos. ¿Se podría buscar entonces una solución a mitad camino entre ambos? La respuesta es afirmativa y tiene forma de ático. Este tipo de viviendas urbanas nos permiten disfrutar de un gran espacio exterior en forma de terraza, que incluso podemos convertir en un jardín con una dosis de inspiración y muchas plantas. Sin embargo, dentro del mundo de los áticos existen clases. El que hoy os presentamos no solo disfruta de tres espectaculares terrazas, sino también de una ubicación excelente en la capital, unas vistas de infarto, un cómodo porche y, lo más increíble de todo, ¡una piscina! Nos dirigimos a Paseo de la Castellana para descubrir uno de lujo en pleno centro de la ciudad.