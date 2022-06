Trucos para amueblar un salón vacío

En homify hablamos mucho de grandes reformas que cambian totalmente la cara de una vivienda. Transformaciones increíbles que se llevan a cabo gracias al buen hacer de los estudios de arquitectura. Sin embargo, a la hora de transformar nuestra vivienda no todos contamos con el tiempo ni con los medios económicos para llevar a cabo una reforma integral. Sin embargo, eso no quiere decir que nuestra casa no pueda sufrir también un sorprendente transformación sin necesidad de cambiar alicatado, tirar tabiques o modificar los revestimientos. ¿Cómo lograrlo? Gracias a la decoración.

Eso es precisamente lo que vamos a observar en este salón vacío, donde apenas hay una chimenea y dos sofás blancos. Darle vida es solo cuestión de buen gusto. Descubramos cómo lo han hecho los decoradores de interiores de Bervic.