Creatividad en el hogar: muebles raros y divertidos

No apto para los supersticiosos pero sí para aquellos que se toman la vida con un poco de humor (negro). He aquí un original mueble que sustituirá a la silla de toda la vida donde siempre hemos dejado la ropa preparada para el día siguiente. Si somos de esos que siempre queremos arañarle unos minutos al despertador, este original perchero nos obligará cada noche a dejar todo listo para saltar de la cama casi vestidos. Eso sí, que no nos asuste la calavera si andamos muy dormidos…