Seis fantásticos regalos para Reyes

Aunque ya seamos adultos, la leyenda de los Reyes Magos sigue perviviendo en nuestro espíritu. No es que no nos hayamos enterado que los regalos no provienen de tres monarcas de Oriente, sino que es un acontecimiento tradicional que nos permite regresar a los felices años de la infancia.

Todavía conservamos la magia de reunirnos en familia, y realizarnos regalos como reconocimiento de nuestro cariño y de ver la ilusión de los más pequeños cuando abren los paquetes. Pero hay una franja de edad que es un poco más complicada para acertar con los regalos: son los jóvenes. Y se trata de salir del tópico fácil de libros o los cada vez más raros discos compactos. La tecnología sigue siendo cara en muchos casos, y con las prendas de vestir, hay que tener muy buen ojo para acertar de un tiro el talle y el gusto.

Por ello, aquí presentamos seis geniales ideas para quedar como un rey, justamente, el día de los Reyes Magos.