Top 5 de la semana: ¡ha llegado el calor!

Y con este calor… ¿quién no sueña con irse a vivir a una de esas frescas y agradables casas del pueblo? Con sus gruesos muros, no hay calor que entre en las habitaciones. Por eso, descubrir como una vieja casa de pueblo se ha convertido en una maravillosa y agradable vivienda moderna ha interesado a muchos de nuestros lectores. Si todavía no lo has leído, ya va siendo hora. Descubre esta preciosa casa de pueblo y su sorprendente transformación.