7 elementos de decoración oriental

Los futones hacen referencia a las camas tradicionales de Japón y aunque se han extendido por Europa, la versión occidental de estas camas es un poco diferente. Nuestros futones son más gruesos, no suelen recogerse, como en el caso de los japoneses, y no se extienden sobre tatamis. Probablemente los japoneses no lo reconocerían como tal, pero estas camas muy bajas, casi pegadas al suelo, son consideradas en Occidente camas al estilo oriental, y no pueden faltar si queremos crear un dormitorio al estilo oriental.