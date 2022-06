Inspiración para la decoración navideña de tu mesa

Tan cierto como que en unos días pondremos punto y final al año es que la Navidad ya está aquí. La época del año en la que, quien más y quien menos, se siente un poco más bondadoso, querido y, en definitiva, embriagado de espíritu navideño se ha colado en nuestros hogares. La decoración de la mesa en Navidad es uno de los grandes retos de una época el año en la que las grandes celebraciones, citas familiares y eventos sociales son protagonistas. En unas fechas en las que, más allá de los turrones, las citas culinarias sirven de piedra angular sobre la que asentar encuentros de toda índole, saber cómo decorar la mesa puede hacerte ganar enteros.

Las normas básicas están claras y es que, en toda mesa navideña no pueden faltar las tradicionales bandejas con turrones, mazapanes, polvorones, peladillas… Pero ¿qué hay del 'traje' que ha de acompañar a estos y otros muchos platos típicos de la Navidad? Si no quieres dejarte ni un solo detalle en materia de decoración, te invitamos a un sabroso recorrido por nuestro particular menú degustación del éxito. Un paseo por los ''imprescindibles' de la decoración navideña de tu mesa para que conquistes a tus comensales por el estómago pero también por el corazón.