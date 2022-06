7 claves para un jardín en el que disfrutar todo el año

Si te apasiona la jardinería, seguro que te has enfrentado más de una vez a los desafíos que plantean los cambios de estación, los caprichos del clima y las particularidades del entorno.

Tener un jardín perfecto todo el año no es fácil, pero los expertos tienen claro que, siguiendo unas pautas sencillas, es posible afrontar el reto con posibilidades de éxito. El resto, depende de ti. La clave está en diseñar tu jardín previendo el desarrollo de las plantas, conociendo el aspecto que tendrán en cada momento del año, anticipándote a la manera como competirán por la luz, el suelo y la humedad y teniendo también en cuenta su relación con el entorno, personas, animales, herramientas, elementos de obra, etc.. ¿Qué consejos son los más habituales? Toma nota si buscas un jardín 4 estaciones .