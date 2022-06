6 Consejos para un fantástico mini bar en casa

¿Quién no ha sufrido alguna vez la pérdida de espacio por esos pequeños rincones del hogar, es decir, esos espacios carentes de vida con los que no sabemos qué hacer? Si eres de los que disponen de uno de estos pequeños 'agujeros negros' no te preocupes, tenemos esta propuesta para ti.

Instalar en este tipo de localizaciones un pequeño bar te servirá para aprovechar el espacio de todas las formas posibles al tiempo que dotas de vida a este ambiente. Las posibilidades son infinitas aunque lo más práctico si buscas crear un mini bar es instalar en el hueco del muro un práctico mueble que haga las veces de discreta cava y que pueda ser acondicionada con una pequeña barra en la parte inferior. Si tienes suficiente espacio puedes incluir refrigeradores.