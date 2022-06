6 Trucos para que el dormitorio sea el espacio más acogedor de la casa

Las camas que vemos en las páginas de las revistas y hoteles tienen algo en común: muchos cojines. No hay nada más sugerente que una cama bien hecha, con textiles frescos y cojines mullidos que nos inviten al descanso. No te limites a la típica sábana o edredón y a la almohada para dormir; apuesta por cojines decorativos y que transmitan confort. Puedes apostar por una estética monocromática al estilo de la que vemos en la imagen, o jugar con formas, colores y patrones. Es posible que te sorprendas gratamente combinando, por ejemplo, un cojín a rayas con otro estampado. Pero tampoco exageremos. No pongas cojines hasta en el centro de la cama o tendrás un gran trabajo en el quita y pon cotidiano. Otra de las ventajas de decorar la con cojines es la facilidad con la que puedes sustituirlos y darle a tu dormitorio un aspecto totalmente renovado. ¿Llegó el invierno y te apetece cambiar alguna cosa en casa? Cambia tus viejos cojines y pon unos nuevos. ¿El resultado? El cuarto parecerá otro.