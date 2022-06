¡8 escaleras modernas de ensueño!

Aunque estemos dedicando estas líneas a las escaleras modernas, eso no significa que no podamos mencionar la posibilidad de crear una escalera de madera. Es indudable que las escaleras más tradicionales son así, pero también es innegable que a diferencia de otros materiales metálicos o vítreos, la madera confiere a este tipo de elementos una calidez única. Y esa sensación, no es ni antigua ni moderna, es atemporal, así que con un diseño contemporáneo, podemos lograr una escalera de nuestros días hecha en madera, como la de nuestros abuelos pero diferente.