Renovar la cocina: Todo lo que tienes que saber antes de empezar

Esa persona o personas que trabajan en la cocina sin querer, y quizás con otras palabras, pueden explicar a la perfección cual ha de ser el planteamiento espacial de una cocina. Aquí el espacio ha de ser lo más inclusivo posible y desde luego también funcional. Lo que se desarrolla aquí tiene una complejidad y sus procesos, por eso la distribución de los elementos tiene que tener una base ergonómica y racional. Eso no implica que no se pueda crear un ambiente cálido. Es más, también es una obligación. No estamos hablando de los fogones de un hospital donde se prepara comida desustanciada para desconocidos. No. Es nuestra cocina. Así que tras repartir en el espacio todos los elementos, hemos de pensar en esa presentación cálida.