Muebles muy flexibles: 6 ideas para una casa pequeña

Aquí va un último consejo que tampoco es una solución innovadora, ya que los problemas de espacio en las viviendas son muy antiguos. Sin embargo hay remedios que no tienen caducidad, y uno de ellos sin duda alguna son las sillas plegables. Algunas de estas sillas plegables se fabrican para interior, para una cocina o un cuarto de estudio, de manera que se pliegan y ocupan lo mínimo, y no se abren hasta que no es necesario. Pero eso sí, pueden viajar a cualquier habitación de la casa en un momento dado, por ejemplo con la llegada de invitados a una gran comida familiar. Y también hay otras sillas plegables que se realizan para exterior, pero que pueden tener una apariencia realmente atractiva y sin problema se integran en nuestro comedor. Con la enorme ventaja de que cuando no se necesitan siempre las podemos almacenar en la galería o en la terraza, porque como hemos dicho están creadas para aguantar a la intemperie, así que no se nos estropearán, y simplemente tras pasarles un trapo, tendremos unas sillas más en casa, o en el maletero del coche para irnos de camping.