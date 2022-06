Cómo añadir bambú en los revestimientos

El bambú es uno de los materiales de construcción más versátiles del mundo. No obstante es más tradicional en las latitudes donde esta especie vegetal se desarrolla de forma natural, lo cual coincide con tierras de Asia y países actualmente en vías de desarrollo. Por eso allí es mucho más común, y no ahora, sino que desde hace siglos se viene empleando en múltiples aplicaciones constructivas. ¿Pero por qué? Por sus numerosas ventajas. En primer lugar es un material muy duro. Además su apariencia natural, sin tratamiento alguno resulta de un gran atractivo estético. Por otro lado es un material fácil de trabajar y las estructuras de bambú son sencillas de construir y con herramientas muy básicas.

Sin embargo también tiene sus problemas, como por ejemplo que si no se trata es una madera muy expuesta a la ataque de hongos e insectos. Además es muy inflamable. Y por último, su origen lejano y tropical ha hecho que los ingenieros no lleven mucho tiempo ocupándose del bambú, por lo que no hay tantas posibilidades como en otros materiales. De esta manera, los usos más comunes actualmente son como parte de las virutas de los tableros OSB, o en grupos de placas, contrachapados, esteras, y no mucho más. Sin embargo, aquí, en homify, os invitamos a inspiraros en el bambú, y os proponemos unas ideas de cómo usarlo. Un material interesante, por estética y sobre todo por sostenibilidad, ya que es una planta que se desarrolla en ciclos cortos y muy rápidos, de esta forma su uso puede reemplazar al empleo de otras maderas tropicales de desarrollo más largo.