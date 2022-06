Ideas divertidas para que el calor no te amargue

Si has sobrevivido a esta ola de calor sin perder la sonrisa, ¡enhorabuena!, eres de los pocos que lo has logrado. Y es que el calor nos pone de mal humor: no dormir, sudar sin parar y no poder salir a la calle sin que se nos derrita el cuerpo no ayuda a mejorar nuestro karma.

Para ayudarte a contrarrestar el calor y despertarte una sonrisa, hemos decidido hacer una pequeña selección de objetos divertidos, extrafalarios y amables que no conseguirán bajar la temperatura de tu casa, pero si los grados de bochorno y mal humor de tu cuerpo.