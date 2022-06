6 consejos útiles para elegir ¡el colchón de tus sueños!

Si en algo merece la pena invertir y ser generosos es en el colchón de nuestra cama. No en vano, pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Es demasiado tiempo y por ello el colchón ha de ser lo más cómodo posible. Además, está científicamente demostrado que el descanso adecuado influye en nuestra salud, dormir en un buen colchón nos recupera mucho mejor de las tensiones de nuestro día a día y aumenta la calidad de vida. La oferta es tan variada que cuesta decidirse y no siempre tenemos claro cuál nos conviene más, una decisión que depende de factores como el peso, la postura, la temperatura. Cada persona es un mundo y no existe un mejor colchón que se adapte a las preferencias, gustos y necesidades de todas las personas. Por este motivo es muy importante tener en cuenta algunos elementos a la hora de elegir el mejor colchón: la edad de las personas que descansarán en el colchón, el peso corporal, la complexión física y la altura de cada uno, los problemas de salud que puedan afectar o tener relación con el descanso y las preferencias a la hora de dormir. Los colchones pueden ser de muchos tipos en función de los materiales (espuma, muelles, látex, viscolástica… ) o del grado de firmeza. Además, la orquilla de precios es muy amplia: entre los modelos más sencillos y los más sofisticados pueden mediar hasta 1.000 euros de diferencia. Aprovecha los consejos que te lanzamos desde homify y acierta con el colchón de tus sueños.