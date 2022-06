Disfruta de tu terraza… ¡a la rica sombra!

Pero si tu terraza no es muy grande, pasas de sistema de anclaje o simplemente quieres reproducir el ambiente playero, te recomendamos que eches mano de las sombrillas. Frente a los toldos, la principal ventaja es la movilidad y que son más económicas. Sin embargo, su vida útil es más corta y están más expuestas al viento que el toldo, además, este último tiene una ventaja que no podemos olvidar: no solo protege tu terraza, también da sombra a tu vivienda, consiguiendo bajar algunos grados la temperatura de la casa.