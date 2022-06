8 MARAVILLOSOS diseños de casas americanas

Pocas experiencias en esta vida pueden compararse al momento en que compramos nuestra primera casa. Una decisión que materializa por fin todo el esfuerzo invertido en tal compra y dispara nuevas ilusiones nada más abrir las puerta del nuevo hogar. Pero el camino no es fácil y cuando ya hemos tomado la decisión, surge la pregunta más importante: ¿qué tipo de casa puedo/quiero/necesito comprar? ¿Minimalista, más moderna, o tal vez rústica? Pues bien, de entre todas las posibilidades que la arquitectura nos ofrece, hoy queremos que te dejes seducir por el sueño de una casa americana. Quizá no sea la que necesites, ni tampoco la que se ajusta a tus expectativas y presupuesto porque directamente, ni te lo habías planteado. Hasta que te has topado con este libro de ideas. Grandes, amplias, con fachadas que conectan interior y exterior a través de sus ventanales, complejos tejados en forma de uve que se repiten en cada uno de sus volúmenes, y en un principio, pensadas para las grandes familias, son sólo algunas de las características y virtudes más comunes que comparte la arquitectura de toda casa americana.

Para los que aún se muestran indecisos, para los que se acaban de embarcan en el proyecto tan importante que es comprar una casa, o simplemente para quienes quieran renovar la fachada de la suya, a continuación, hemos reunido una colección de 8 propuestas, que harán que acabes por enamorarte de este tipo de casas ¡tanto como lo estamos nosotros! ¿Empezamos?