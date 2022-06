Los mejores colores para cocinas pequeñas – 8 ideas impresionantes

Elegir la paleta de los colores neutros para decorar la cocina se considera una apuesta segura porque estéticamente, no sobrecarga, ni tampoco aburre. Eso sí, tampoco podemos descartar combinaciones interesantes, como la de la imagen: marrones, blancos y turquesa No obstante, para que tal mezcla triunfe, procura utilizar los blancos (o la madera) en los muebles o encimera. Los tonos más claros siempre han de utilizarse como base y en grandes dosis, de esta forma los tonos más vivos no saturan los espacios pequeños.