7 dormitorios románticos

La luz es al amor lo que la sal a la vida. Imprescindible aunque a veces prefiramos prescindir de ella. No hay momento romántico que no tenga su luz concreta: el atardecer, las velas, el fuego, la luna llena o las estrellas. La luz nos inspira y por eso no hay nada como una lámpara romántica para dar encanto a nuestros dormitorios. En esta habitación se han utilizado dos focos de tela muy bajos con una cálida luz amarilla.