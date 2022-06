5 cocinas modernas pequeñas

Un elemento muy importante a la hora de sacar partido a una habitación es la distribución. No importa el tamaño que tenga la cocina, si no eliges la distribución más óptima estarás perdiendo metros cuadrados. Por eso, antes de decidirte por uno u otro diseño, estudia el espacio y mide bien cada lado y rincón de la estancia. Solo así podrás decantarte por una distribución en línea, en paralelo, en L o en U . Aún así, ten en cuenta que si el espacio es estrecho, mejor si no hay demasiados muebles en la parte superior de la cocina, ya que darán mayor sensación de agobio.

Por otro lado, apuesta por los colores, claros, como en esta moderna cocina de MDF Construcción y conseguirás que tu espacio se vea más luminoso y amplio.