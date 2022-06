Pequeño y coqueto: ¡un dúplex de revista!

Vemos como la decoración del salón es prácticamente inexistente. Apenas dos butacas de mimbre, un sofá – cama, una mesa y una cómoda. Nada más. No hay cuadros, no hay plantas, no hay detalles de ninguna clase. Aún así (gracias a los materiales, a su distribución y a la luminosidad de la casa) la vivienda es acogedora y transmite serenidad. Eso nos demuestra la importancia que tiene la luz en una casa, el criterio de colocación de mobiliario, etc. ¡Recuerda que el blanco no tiene porqué ser frío!