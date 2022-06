Cocinas modernas – 6 ideas a todo color

Las cortinas pueden pasar por alto en nuestro proyecto de cocina nueva . Y no debería ser así, porque pueden hacer muchísimo por su look. Primero debemos tener en cuenta que lo mejor que podemos hacer es elegir un tejido ligero, fácil de lavar, que no amarillee fácilmente… Por supuesto también debemos elegir si queremos cortina tradicional hasta el suelo, hasta el final de la ventana, recogida, suelta, etc.

Otra opción genial son los estores como este de limas que aporta a la cocina un aire fresco y vital. ¡Es un perfecto ejemplo de lo importantes que son en la cocina! Además recuerda elegir un tejido ligero y translúcido si no tienes demasiada luz… de esta forma le restarás la menor cantidad posible.