Iluminación exterior: 6 diseños MARAVILLOSOS

Primeras impresiones. Unos dicen que tenemos que evitar dejarnos llevar por ellas, y otros que al ser completamente inevitables, son importantes. Está claro que no hay consenso, pero la realidad es una: cuando te dirijas a la entrevista del trabajo de tus sueños, probablemente no vayas en pijama, tratarás de crear un buen primer impacto en el que te analice, así como en tu día a día, en las reuniones, celebraciones, etc. Pues aunque muchas veces no nos paremos a pensar en ello, con las viviendas pasa lo mismo. En realidad tus invitados no van a estar examinándola o analizándola, pero sí que se llevarán seguro una primera y al final total impresión de tu vivienda. De ahí el cuidado de los detalles, la organización de todos los dormitorios aunque no vayan a pasar a verlos probablemente, asegurarse del buen olor con ambientados, etc. Y es que, ¿a quién no le gusta un halago sincero de su hogar?

Pues por eso mismo traemos hoy este post en Homify, para que los halagos lleguen a tus oídos nada más abrir la puerta después que tus invitados hayan atravesado el exterior de tu vivienda. ¿Y cómo se consigue eso? Con la adecuada iluminación. Así que te invitamos a seguir leyendo ¡y a inspirarte!