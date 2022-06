¿Cómo conseguir espacio extra en la habitación de los niños?

Como padres tendréis el conocimiento

propio o la idea de cómo es el perfecto dormitorio para un niño. A pesar de esa imagen proyectada de lo que uno cree que será lo mejor y más bonito, no debemos olvidar que las edades de los más pequeños también van cambiando y con cinco años no querrá lo mismo que con nueve, por eso es importante tener esto en cuenta. Quizá no seáis los que queráis poner las paredes en rosa en la habitación para vuestra niña, pero quizá para ella no habrá algo más bonito que despertarse en un cuento de princesas. Lo importante sea la decisión que se tome, es que nuestro hijo se sienta cómodo en los próximos diez años.

Por ejemplo, los tonos en madera o en tierras también podrán ser bonitos para los pequeño. Estos tonos nos podrán ahorrar problemas pues son colores neutros a la hora de la decoración y será muy apropiado tanto para los primeros años como una vez llegue la pubertad.

¡ Muéstrale algunas opciones a tu pequeño y pregúntale que le gusta, de esta manera podréis trabajar juntos!