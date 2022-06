7 fantásticas formas de cubrir la zona de la ducha

Sí. Otra de las opciones que te presentamos para cerrar este libro de ideas y que no muchos podemos permitirnos colocar es la de no poner absolutamente nada que recubra la zona de la ducha. Para ello debemos contar con mucho espacio y con materiales en el suelo especiales para agua y humedad, además de una salida para todo ese agua y que no se nos inunde el baño. Es una opción realmente original, bella, incluso espectacular si además está encajada en un enclave como el de este cuarto de baño de Los Ángeles. Una forma 100% natural y relajante de pasar por la ducha. ¡Desde luego que espacio no te va a faltar!