Ideas para hacer más acogedor nuestro salón

Los libros son pesados, ocupan sitio y acumulan polvo. Es cierto. Pero también es verdad que no hay nada más acogedor que una pared llena de libros de todos los colores y formas. Es posible que de tanto leer en e-books hayamos olvidado como huele un libro o de que color se vuelven las páginas con el paso del tiempo. Pero seguro que no hemos borrado de nuestra cabeza las imágenes de las grandes bibliotecas repletas de ejemplares. Por eso, si nuestro espacio en casa no nos lo permite, pero no queremos prescindir de estanterías repletas de libros, un papel de pared como este puede ser una buena idea.