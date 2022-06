Sobresaliente metamorfosis en un piso anticuado

¿Quién no ha visto una cocina así? Lamentablemente, este es el caso generalizado. Y es que los años no pasan en balde, y en cuestión de diseño, las modas pasan muy rápido. Hace 25 años, la cocina se amuebló con piezas tradicionales: muebles de corte clásico y rústico y revestimientos cerámicos. No estaba mal aprovechada, su amplia superficie permitía incluso acoger un área central de comedor.