Ideas creativas para macetas y plantas

Los utensilios de cocina antiguos no deben ir nunca a la basura, al menos no hasta que estemos convencidos de que no pueden tener otro uso como macetas para nuestras plantas. Ollas de metal, tamices, tazones, bandejas para el horno y otros utensilios que ya no sirven para su función original, pueden acabar dándole un toque moderno y bohemio a tus plantas, como en esta imagen de la diseñadora Rocío Olmo.